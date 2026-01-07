Сальдо запретил массовые праздники в ресторанах Херсонской области

Указ губернатора региона вступает в силу немедленно

ГЕНИЧЕСК, 7 января. /ТАСС/. Массовые праздничные мероприятия, в частности корпоративы численностью более 10 человек, запретили в Херсонской области. Соответствующий указ подписал губернатор региона Владимир Сальдо.

Указ вступает в силу немедленно.

"В целях обеспечения безопасности жителей Херсонской области в условиях действия военного положения и сохраняющейся террористической угрозы мною подписан указ. В соответствии с ним запрещается проведение организованных праздничных мероприятий (корпоративов) в заведениях общественного питания численностью более 10 человек", - сообщил Сальдо в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что это "вынужденная, но необходимая мера для минимизации рисков в период проведения специальной военной операции". Сальдо призвал жителей и руководителей организаций отнестись с пониманием к этому решению, поскольку безопасность - главный приоритет.