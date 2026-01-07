ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Кнайсль назвала захват "Маринеры" вопиющим нарушением международного права

Миниобороны Великобритании признало, что британские военные поддержали операцию США по захвату судна, указала экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ
18:09
обновлено 18:23

Руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Захват американскими силами танкера "Маринера" является вопиющим нарушением международного права. Об этом написала экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

"Еще один день, еще одно вопиющее нарушение международного права, на этот раз морского права", - отметила она в Telegram-канале.

Как указала Кнайсль, Министерство обороны Великобритании признало, что британские военные поддержали операцию США по захвату судна. "Принцип мирного прохода торговых судов является ключевым для всего морского судоходства. Любое задержание, нападение или захват являются незаконными. Конвенция ООН по морскому праву, статьи 17 по 31", - подчеркнула экс-глава МИД Австрии. 

