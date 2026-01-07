В Белгороде назвали фейком информацию о загрязнении воздуха в Старом Осколе

Жителей призвали доверять только проверенным источникам информации

БЕЛГОРОД, 7 января. /ТАСС/. Публикации о загрязнении воздуха в Старом Осколе из-за атаки ВСУ на нефтебазу являются фейком и обманом. Об этом сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

Ранее региональный оперштаб сообщал, что в Старооскольском городском округе из-за атаки беспилотника ВСУ подверглись возгоранию несколько резервуаров на территории нефтебазы. Пожар ликвидирован.

"Даже в сегодняшний праздничный день - светлое Рождество Христово - враг в соцсетях и мессенджерах распространяет фейки от МЧС якобы о загрязнении воздуха из-за атаки на нефтебазу в Старом Осколе. Это фейк и обман! Никакого загрязнения воздуха нет", - говорится в сообщении.

В оперштабе попросили жителей региона доверять только проверенным источникам информации.