У заболевших на соревнованиях в Сочи детей диагностировали гастроэнтерит

Диагноз предварительный, отметил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руденко

СОЧИ, 7 января. /ТАСС/. Бригада скорой медицинской помощи предварительно диагностировала "острый гастроэнтерит" у заболевших на соревнованиях в сочинском поселке Лоо детей. Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руденко в своем Telegram-канале.

Ранее со ссылкой на краевое управление Роспотребнадзора сообщалось, что установлены единичные случаи отправления в гостинице в сочинском поселке Лоо по результатам эпидемиологического расследования, включающего отбор проб питьевой воды и продуктов питания в гостинице для лабораторных исследований, а также исследования биоматериалов заболевших, контактных лиц и персона отеля. Риск распространения инфекции оценивается как низкий.

"Из гостиницы поселка Лоо Лазаревского района города Сочи поступил вызов бригады СМП (скорой медицинской помощи - прим. ТАСС). Команды по регби и футболу принимали пищу в столовой. Жалобы на слабость, субфебрильную температуру (стойкое небольшое повышение до 38 градусов - прим. ТАСС), тошноту. Предварительный диагноз - острый гастроэнтерит", - написал Руденко.

Вице-губернатор уточнил, что было осмотрено 42 человека, из них 37 детей.

Ранее следователи завели уголовное дело по этому факту по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Прокуратура Лазаревского района города Сочи организовала проверку в связи с отравлением несовершеннолетних спортсменов. Со ссылкой на надзорное ведомство сообщалось, что дети приехали для участия в соревнованиях по регби.