После массового отравления в гостинице в Сочи завели уголовное дело

Угрозы жизням и здоровью отравившихся нет

© Андрей Махонин/ ТАСС, архив

СОЧИ, 7 января. /ТАСС/. Следователи завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с массовым отравлением в гостинице в сочинском поселке Лоо. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Сообщается, что, по предварительным данным, в одном из расположенных в Лазаревком районе Сочи отелей в ночь на 7 января у группы прибывших на сборы несовершеннолетних спортсменов, а также у взрослых появились симптомы отравления. Им оказали помощь. Уточняется, что угрозы их жизням и здоровью нет.

По факту отравления заведено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Специалисты Роспотребнадзора и следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю начало эпидрасследование, включающее отбор проб питьевой воды и продуктов питания в гостинице для лабораторных исследований. Прокуратура Лазаревского района Сочи организовала проверку по факту массового отравления детей-спортсменов. Со ссылкой на надзорное ведомство сообщалось, что дети 10-12 лет приехали для участия в соревнованиях по регби.