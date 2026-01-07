В Сочи проводится проверка после отравления детей-регбистов

Роспотребнадзором отобраны пробы питьевой воды и продуктов питания

СОЧИ, 7 января. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю проводит эпидрасследование массового отравления детей-спортсменов в гостинице в поселке Лоо. Отобраны пробы питьевой воды и продуктов питания, сообщается в Telegram-канале краевого управления.

"В связи с полученной информацией о пострадавших детях в гостинице поселка Лоо управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю проводится эпидрасследование в местах размещения и питания детей. Проведен отбор проб питьевой воды, продуктов питания, взяты смывы с объектов внешней среды, отбирается для исследования материал от персонала", - говорится в сообщении.

Ранее прокуратура Лазаревского района Сочи организовала проверку по факту массового отравления детей-спортсменов в возрасте 10-12 лет, приехавших для участия в соревнованиях по регби. Уточняется, что медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.