В Подмосковье коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности

Жителей попросили по возможности отказаться от дальних поездок на личном транспорте

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Власти городов Подмосковья в преддверии прогнозируемого сильного снегопада перевели местные коммунальные службы в режим повышенной готовности.

Как сообщил ТАСС глава Жуковского Андроник Пак, в первую очередь в условиях интенсивных осадков планируется расчищать дороги, подъезды и подходы к соцучреждениям, остановкам общественного транспорта и общественные пространства. "Важно обеспечить проезд общественного транспорта и машин экстренных и городских служб - скорых, пожарных, МЧС, полиции, мусоровозов", - сказал Пак.

Он также обратился к жителям с просьбой отнестись с пониманием к принимаемым мерам и запастись терпением. "Снег обязательно будет убран с дорог, дворов и общественных территорий, но на это потребуется время, коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности", - подчеркнул Пак.

В свою очередь, глава Раменского Эдуард Малышев попросил граждан по возможности отказаться от дальних поездок на личном транспорте. "Если поездка необходима - строго соблюдать правила дорожного движения, держать увеличенную дистанцию, избегать резких маневров и снижать скорость, а пешеходам - быть предельно внимательными при переходе дорог, использовать светоотражающие элементы в темное время суток", - написал Малышев в своем официальном телеграм-канале.

Он также призвал не оставлять автомобили вблизи деревьев и слабо закрепленных конструкций, "быть готовыми к возможным перебоям в работе коммунальных служб и своевременно сообщать о проблемах по телефонам экстренных служб". "Все оперативные и коммунальные службы округа переведены в режим повышенной готовности, мы делаем все возможное, чтобы минимизировать последствия непогоды и обеспечить безопасность жителей", - заметил глава Раменского.

Об ухудшении погоды

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщили, что в столичном регионе, начиная с 09:00 мск 8 января, объявлен желтый погодный уровень, символизирующий на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия. Он будет действовать, ориентировочно, до конца суток 9 января.

Также метеорологи распространили экстренное предупреждение, согласно которому в период с 18:00 мск 8 января до 21:00 мск 9 января в Москве ожидается сильный снег, местами метель, усиление ветра с порывами до 18 м/с, на дорогах гололедица, снежные заносы", - отмечается в предупреждении. В Московской области аналогичное предупреждение начнет действовать на три часа раньше - с 15:00 мск.

Причиной сильных осадков синоптики называют контрастный атмосферный фронт средиземноморского циклона.