На Урале жителей дома, где произошел взрыв газа, обеспечили жильем

Документы для получения выплат собраны жильцами в кратчайшие сроки, сообщил глава муниципального округа Игорь Кабец
07:03

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 января. /ТАСС/. Все жильцы дома в Первоуральске Свердловской области, где 4 января в одной из квартир произошел взрыв газа, обеспечены жильем. Об этом сообщил глава муниципального округа Игорь Кабец в своем Telegram-канале.

"Необходимая помощь оказывается своевременно. Все жители, которым требовалось расселение, обеспечены жильем", - написал Кабец.

Глава округа отметил, что документы для получения выплат собраны жильцами в кратчайшие сроки, а для решения оперативных вопросов создан рабочий чат. Особое внимание, по его словам, уделяется тем, кто нуждается в дополнительной поддержке. В частности, по обращениям пожилых жителей власти возьмут в работу вопросы реабилитации и организации санаторно-курортного лечения. 

