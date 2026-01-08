В Москве и Подмосковье ожидается рекордный прирост снежного покрова за сутки

Синоптики также выпустили уточненное экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в столичном регионе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Ожидаемый суточный прирост снежного покрова в Москве и Подмосковье может стать рекордным не только с начала текущего года, но и всего осенне-зимнего сезона. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В период с 21:00 мск [8 января] до 21:00 мск 9 января ожидается очень сильный снегопад, количество осадков может составить 20-25 мм, а прирост снега - от 25 до 35 см", - сказал собеседник агентства, назвав подобный показатель вполне способным поставить рекорд не только с начала года, но и с начала всего осенне-зимнего сезона. Как ожидается, только предстоящей ночью снежный покров может увеличиться на 17 см.

Синоптики также выпустили уточненное экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в столичном регионе. Так, согласно последним данным, с 18:00 мск в Подмосковье и с 21:00 мск в Москве "с сохранением до конца суток, а также ночью и днем 9 января ожидаются продолжительный сильный и очень сильный снег, метель, ветер 15-18 м/с, снежные заносы, гололедица".

Специалисты Гидрометцентра РФ объявили в мегаполисе и по области оранжевый погодный уровень, символизирующий на прогностических картах опасные метеорологические условия с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Готовность служб

Ранее власти ряда городов Подмосковья обратились к жителям с просьбой по возможности отказаться от поездок на личных машинах, а пешеходам - соблюдать аккуратность. В частности, глава Жуковского Андроник Пак в беседе с ТАСС подчеркнул, что коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности. Он напомнил, что в первую очередь рабочие будут расчищать дороги, подъезды и подходы к соцучреждениям, остановкам транспорта и общественные пространства. Пак также попросил граждан отнестись с пониманием к принимаемым мерам и запастись терпением.

Глава Раменского Эдуард Малышев попросил по возможности отказаться от дальних поездок на личном транспорте. "Если поездка необходима - строго соблюдать правила дорожного движения, держать увеличенную дистанцию, избегать резких маневров и снижать скорость, а пешеходам - быть предельно внимательными при переходе дорог, использовать светоотражающие элементы в темное время суток", - написал Малышев в своем Telegram-канале.

Глава Бронниц Дмитрий Лысенков также заметил, что в непогоду нельзя находиться возле рекламных щитов, шатких конструкций и укрываться под деревьями. "Не оставляйте детей без присмотра. Управляя транспортным средством, избегайте внезапных маневров, без крайней необходимости воздержитесь от выезда на дороги общего пользования", - заметил Лысенков в своем Telegram-канале.