В Москве может выпасть две трети месячной нормы осадков в ближайшие двое суток

Прирост снега к утру 10 января может составить свыше 30 см

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Две трети месячной нормы осадков может выпасть в Москве менее чем за двое суток. Прирост снега к утру 10 января может составить свыше 30 см, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Согласно прогнозам синоптиков, с 21:00 [мск] 8 января и до конца дня 9 января в столице ожидается сильный снегопад, который будет сопровождаться метелью и усилением ветра до 18 м/с. Погодные условия могут способствовать образованию снежных заносов и гололедицы. Прирост свежевыпавшего снега к утру 10 января может составить свыше 30 сантиметров. Городские службы работают в усиленном режиме", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Петра Бирюкова.

По его словам, в городе каждые несколько часов будут проводиться работы по сплошному механизированному прометанию с противогололедной обработкой проезжей части и тротуаров. В мероприятиях по очистке будет привлечено необходимое количество спецтехники и бригад ручной уборки, дополнительно участие примут силы и техника городских инженерных компаний.

Москвичей призвали сохранять внимательность на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Рекомендуется отказаться от поездок на личном транспорте в непогоду.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщили, что в период с 21:00 мск 8 января до 21:00 мск 9 января в столичном регионе количество выпавших осадков может составить 20-25 мм, а прирост снега - от 25 до 35 см. Подобный показатель, по словам собеседника агентства, может стать рекордным за сутки не только с начала года, но и всего осенне-зимнего сезона. Как ожидается, только предстоящей ночью снежный покров в Москве может увеличиться на 17 см.

Синоптики объявили в мегаполисе и по области оранжевый погодный уровень, говорящий об опасных метеорологических условиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Кроме того, они выпустили экстренное предупреждение, согласно которому с 18:00 мск в Подмосковье и с 21:00 мск в Москве "с сохранением до конца суток, а также ночью и днем 9 января ожидаются продолжительный сильный и очень сильный снег, метель, ветер 15-18 м/с, снежные заносы, гололедица".