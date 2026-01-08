ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Жителям Москвы на время снегопада рекомендуют использовать городской транспорт

За ситуацией на дороге круглосуточно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД
Редакция сайта ТАСС
10:52

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Москвичам рекомендовали использовать городской транспорт в связи с ожидаемым снегопадом. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Сегодня в городе ожидается снег - для прогулок используйте городской транспорт. По прогнозу синоптиков, сегодня с 18:00 до 21:00 завтрашнего дня в Москве ожидаются снегопад, сильный ветер до 18 м/с. Возможно образование гололедицы", - говорится в публикации.

Водителям автомобилей следует проявить особенную внимательность на подъемах и спусках с мостов и эстакад, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения, не оставлять автомобили под деревьями и шаткими конструкциями. Отмечается, что за ситуацией на дороге круглосуточно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщили, что в период с 21:00 мск 8 января до 21:00 мск 9 января в столичном регионе количество выпавших осадков может составить 20-25 мм, а прирост снега - от 25 до 35 см. Подобный показатель, по словам собеседника агентства, может стать рекордным за сутки не только с начала года, но и всего осенне-зимнего сезона. Как ожидается, только предстоящей ночью снежный покров в Москве может увеличиться на 17 см.

Синоптики объявили в мегаполисе и по области оранжевый погодный уровень, говорящий об опасных метеорологических условиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Кроме того, они выпустили экстренное предупреждение, согласно которому с 18:00 мск в Подмосковье и с 21:00 мск в Москве "с сохранением до конца суток, а также ночью и днем 9 января ожидаются продолжительный сильный и очень сильный снег, метель, ветер 15-18 м/с, снежные заносы, гололедица". 

РоссияМосква