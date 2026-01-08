Жителям Москвы на время снегопада рекомендуют использовать городской транспорт

За ситуацией на дороге круглосуточно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Москвичам рекомендовали использовать городской транспорт в связи с ожидаемым снегопадом. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Сегодня в городе ожидается снег - для прогулок используйте городской транспорт. По прогнозу синоптиков, сегодня с 18:00 до 21:00 завтрашнего дня в Москве ожидаются снегопад, сильный ветер до 18 м/с. Возможно образование гололедицы", - говорится в публикации.

Водителям автомобилей следует проявить особенную внимательность на подъемах и спусках с мостов и эстакад, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения, не оставлять автомобили под деревьями и шаткими конструкциями. Отмечается, что за ситуацией на дороге круглосуточно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщили, что в период с 21:00 мск 8 января до 21:00 мск 9 января в столичном регионе количество выпавших осадков может составить 20-25 мм, а прирост снега - от 25 до 35 см. Подобный показатель, по словам собеседника агентства, может стать рекордным за сутки не только с начала года, но и всего осенне-зимнего сезона. Как ожидается, только предстоящей ночью снежный покров в Москве может увеличиться на 17 см.

Синоптики объявили в мегаполисе и по области оранжевый погодный уровень, говорящий об опасных метеорологических условиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Кроме того, они выпустили экстренное предупреждение, согласно которому с 18:00 мск в Подмосковье и с 21:00 мск в Москве "с сохранением до конца суток, а также ночью и днем 9 января ожидаются продолжительный сильный и очень сильный снег, метель, ветер 15-18 м/с, снежные заносы, гололедица".