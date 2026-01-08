Интенсивность снегопада в Москве и Подмосковье будет нарастать после 18:00 мск

Подобная нарастающая тенденция сохранится как минимум до утра 9 января

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Интенсивность снегопада в Москве и Московской области будет постепенно нарастать после 18:00 мск. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ со ссылкой на последние прогностические данные.

"Интенсивность снегопада будет нарастать после 18:00 мск. Ожидается, что за период с 18:00 до 21:00 мск снежный покров может увеличиться на 2,1 см, а за период с 21:00 до 00:00 мск - еще на 3 см", - сказал собеседник агентства. По его словам, подобная нарастающая тенденция сохранится как минимум до утра 9 января.

В общей сложности, как сообщили ранее ТАСС синоптики, в период с 21:00 мск 8 января до 21:00 мск 9 января в столичном регионе количество выпавших осадков может составить 20-25 мм, а прирост снега - от 25 до 35 см. Подобный показатель может стать рекордным за сутки не только с начала года, но и за весь осенне-зимний сезон. Ожидается, что только предстоящей ночью снежный покров в Москве может вырасти на 17 см.

Из-за непогоды синоптики объявили в мегаполисе и по области оранжевый погодный уровень, говорящий об опасных метеоусловиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Что же касается температуры воздуха, то предстоящей ночью она составит 10-12 градусов ниже нуля в Москве и 15-10 градусов мороза в Подмосковье, на юге региона - до минус 6 градусов. Днем в Москве минус 9-11 градусов, по области - минус 8-13 градусов, на юге - до минус 4 градусов. Ветер ожидается северо-восточный со скоростью 6-11 м/с, местами порывы до 15-18 м/с.

Две трети нормы осадков

Власти Москвы из-за непогоды просят горожан и гостей столицы для передвижения по мегаполису использовать общественный транспорт, а тем, кто от поездок на личных машинах отказаться не может - проявить особенную внимательность на подъемах и спусках с мостов и эстакад, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения, не оставлять автомобили под деревьями и шаткими конструкциями.

Комплекс городского хозяйства мэрии ожидает, что менее чем за двое суток в столице может выпасть две трети месячной нормы осадков. Прирост свежевыпавшего снега к утру 10 января, по данным заместителя мэра Петра Бирюкова, может составить свыше 30 см. Как ожидается, раз в несколько часов коммунальщики будут проводить сплошное механизированное прометание с противогололедной обработкой проезжей части и тротуаров. "К очистке будет привлечено необходимое количество спецтехники и бригад ручной уборки, дополнительно участие примут силы и техника городских инженерных компаний", - заметили в комплексе.