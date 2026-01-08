В Москве коммунальные службы в снегопад приступили к подметанию дорог

Из-за непогоды в городе и области объявили оранжевый погодный уровень

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Коммунальные службы Москвы в условиях снегопада приступили к подметанию дорог и тротуаров. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства мэрии.

"Городские службы приступили к очередному механизированному прометанию дорог и тротуаров с последующей противогололедной обработкой", - отметили в комплексе, подчеркнув, что в ближайшие часы коммунальщики ожидают усиление осадков. По данным комплекса, цикл работ повторят в полночь и далее - по мере выпадения осадков. "Городские службы работают в усиленном режиме, для ликвидации последствий снегопада будут задействованы необходимое количество спецтехники и бригад ручной уборки, дополнительно привлечены силы и техника городских инженерных компаний", - также отметили в Telegram-канале комплекса.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщили, что в столице за 12 часов может выпасть почти треть месячной нормы осадков, а в Подмосковье - до 40%. Синоптики отмечают, что суточное количество осадков с большой долей вероятности может побить рекорд 1976 года со значением в 12,9 мм.

Как ожидается, интенсивность уже начавшегося в столичном регионе снегопада будет нарастать в течение всего вечера и предстоящей ночи. В общей сложности в период с 21:00 8 января до 21:00 9 января в столичном регионе количество выпавших осадков может составить 20-25 мм, а прирост снега - от 25 до 35 см. Подобный показатель, как отмечали в Гидрометцентре РФ, также может стать рекордным в разрезе суток не только с начала года, но и за весь осенне-зимний сезон.

Из-за непогоды синоптики объявили в мегаполисе и области оранжевый погодный уровень, что означает опасные метеоусловия с вероятностью стихийных бедствий и ущерба. Причиной интенсивных осадков синоптики называют влияние средиземноморского циклона.

Власти Москвы призвали горожан и гостей столицы для передвижений по мегаполису пользоваться общественным транспортом, а тем, кто от поездок на личных машинах отказаться не может - проявить особенную внимательность на подъемах и спусках с мостов и эстакад, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения, не оставлять автомобили под деревьями и шаткими конструкциями.