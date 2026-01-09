В Москве образуются рекордные для января сугробы высотой более 50 см

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, "снегопады пойдут на убыль только после 21 часа, и станут слабыми в ночь и под утро 10 января"

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Сугробы высотой до 65 см образуются к вечеру в Москве, это станет абсолютным рекордом для января за всю историю наблюдений в регионе. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"К вечеру в Москве образуются сугробы высотой до 65 см, что станет абсолютным рекордом высоты снежного покрова за всю историю регулярных наблюдений в январе (прежний максимум снега составляет 57 см). Снегопады пойдут на убыль только после 21 часа, и станут слабыми в ночь и под утро 10 января", - написал он в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что в аэропортах столичного региона в условиях сильной снежной бури видимость ухудшается до 500-800 м, порывы ветра местами достигают штормовых 17 м/с.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщали, что в период с 21:00 мск 8 января до 21:00 мск 9 января в столичном регионе количество выпавших осадков может составить 20-25 мм, а прирост снега - от 25 до 35 см. Подобный показатель, по словам собеседника агентства, может стать рекордным за сутки не только с начала года, но и всего осенне-зимнего сезона. Как ожидается, только предстоящей ночью снежный покров в Москве может увеличиться на 17 см.