В Подмосковье задействовали более 28,7 тыс. человек для борьбы с непогодой

Жителям порекомендовали пользоваться общественным транспортом вместо личного

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Свыше 28,7 тыс. человек и более 9,5 тыс. единиц техники было задействовано на дорогах Подмосковья для устранения последствий сильной метели в регионе. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем канале в Max.

"Этой ночью Подмосковье накрыл мощный циклон "Фрэнсис". По всей области - сильная метель и гололедица. По прогнозам, к вечеру высота сугробов может достигнуть 40-50 см. Для борьбы со стихией на региональных и муниципальных дорогах задействовали свыше 28,7 тыс. человек и свыше 9,5 тыс. единиц техники - это дорожные и коммунальные службы, сотрудники управляющих компаний, бригады МЧС, а также дополнительная спецтехника от профильных министерств. Все службы работают в круглосуточном режиме, основные усилия на расчистке дорог, тротуаров и подъездов к домам", - написал он.

Воробьев отметил, что общественный транспорт Подмосковья работает в штатном режиме, но сложная дорожная ситуация может повлиять на точечное увеличение интервалов в графике движения.

Жителям Московской области рекомендуют пользоваться общественным транспортом вместо личного. "Если выезжаете - будьте внимательны и аккуратны за рулем: из-за гололедицы и снежного наката высок риск заносов и ДТП. Берегите себя", - подчеркнул губернатор.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что на юге и юго-востоке Московской области за минувшие сутки выпало до 65% от месячной нормы осадков.