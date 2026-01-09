ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Для части жителей Белгородской области восстановили электроснабжение

Потребителей запитывают поэтапно
06:21

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Энергетики восстановили поддачу электричества части жителей Белгородской области, которые остались без света в результате ракетного удара ВСУ. Об этом сообщили "Россети".

"Энергетики компании "Россети" ведут восстановление электроснабжения жителей Белгородской области, обесточенных в результате ракетного удара ВСУ по объектам инфраструктуры в ночь на 9 января. Сразу после атаки энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам. Потребителей запитывают поэтапно по резервным схемам. Части из них передача электроэнергии уже возобновлена", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что порядка 556 тыс. жителей региона остались без электричества и отопления в результате ночного обстрела ВСУ, у почти 200 тыс. человек нет воды. 

