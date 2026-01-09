В Петербурге ожидается ввод минимум трех классических гостиниц в 2026 году

Также планируется сдача в эксплуатацию почти 6 тыс. апартаментов

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга ожидают, что в 2026 году в городе введут в эксплуатацию, по меньшей мере, 3 гостиницы с общим номерным фондом более 600 единиц, а также около 6 тыс. апартаментов. Такие данные привел в интервью ТАСС председатель городского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич.

"В 2026 году ожидается ввод минимум трех классических гостиниц с общим номерным фондом в 616 единиц. В этом числе - отель "Сага" (4 "звезды") на 170 номеров возле Казанского собора. Этот проект реализуется путем реконструкции здания билетных железнодорожных касс на канале Грибоедова", - рассказал глава комитета.

Кроме того, на Воскресенской набережной в историческом центре города, на пересечении с проспектом Чернышевского и Шпалерной улицей, в здании XIX века запланировано открытие новой гостиницы категории "пять звезд" на 144 номера. Также ожидается, что в этом году начнет работать гостиница "Лахта Тауэрс" на 302 номера в Приморском районе, отметил он.

"Также 2026-й станет годом запуска масштабных апарт-строек: ожидается сдача в эксплуатацию почти 6 тыс. апартаментов", - сообщил Панкевич.

Туристический поток в Петербург "растет и продолжит расти", поэтому должна расти и туристическая инфраструктура - как отельная, так и развлекательно-познавательная, конгрессно-деловая, указал председатель комитета. "У нас в городе с этим проблем нет сегодня, как и нет проблем особо с загрузкой. Есть пиковые даты, конечно, но мы видим, что поток плавно распределяется", - добавил он.

Как ранее отметили в комитете, Петербург входит в число регионов-лидеров в стране по количеству отелей и качеству гостиничного обслуживания. Общий номерной фонд города составляет около 60 тыс. номеров.