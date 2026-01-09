Адвокат Лурье: представитель Долиной не имеет полномочий на передачу квартиры

По словам Светланы Свириденко, Полина Лурье не приняла ключи

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Полина Лурье не приняла через представителя Ларисы Долиной ключи от квартиры в столичном районе Хамовники, так как ее представитель не был наделен полномочиями для совершения акта приема-передачи. Об этом ТАСС сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Читайте также Выселение Долиной из квартиры. Мосгорсуд удовлетворил иск покупательницы

"Представитель Ларисы Долиной пришел без полномочий на передачу квартиры, ключей и подписание акта приема-передачи квартиры", - сказала Светлана Свириденко.

Передача ключей и квартиры должна была состояться во второй половине дня 9 января.