Юрист Чанышев: Лурье может потребовать с Долиной компенсацию

Речь идет о пользовании квартиры и коммунальных платежах, указал председатель коллегии адвокатов "Адвокат Премиум"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Новая хозяйка квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье имеет право потребовать с артистки компенсацию за пользование жильем уже после решения суда о выселении певицы. Об этом ТАСС рассказал председатель коллегии адвокатов "Адвокат Премиум" Тимур Чанышев.

Читайте также Выселение Долиной из квартиры. Мосгорсуд удовлетворил иск покупательницы

"В этой ситуации Лурье сможет потребовать компенсацию за пользование квартиры и коммунальные платежи, но нужно будет доказывать объем и длительность и опять обращаться в суд", - сказал он.

По словам эксперта, в случае попытки получить компенсацию неосновательного обогащения за пользование новой клиентке придется доказывать рыночную арендную ставку, делать отчеты оценщиков.

"Если говорить о компенсации коммунальных платежей и содержание жилья, то тут все просто. Эта компенсация высчитывается в соответствии с выставленными счетами от управляющей компании", - отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что Долина планирует передать ключи от квартиры в столичном районе Хамовники, которую у нее приобрела Лурье, во второй половине дня 9 января.

В августе 2024 года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы сделка была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы стал Верховный суд РФ, куда обратилась Лурье. По решению Верховного суда право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживала в квартире и должна была ее покинуть.