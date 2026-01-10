Сторона Лурье заявила о нарушении процедуры приема-передачи квартиры Долиной
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Сторона Ларисы Долиной допустила грубые нарушения процедуры приема-передачи спорной квартиры в центре Москвы, которая, согласно решению Верховного суда, переходит к Полине Лурье. Об этом ТАСС рассказала адвокат новой владелицы жилья Светлана Свириденко.
"У Долиной сменился адрес регистрации по месту жительства. Эти сведения необходимо отразить в акте приема-передачи, однако этого сделано не было. И новый адрес регистрации Долиной мы не знаем", - сказала адвокат. По ее словам, акт приема-передачи должен быть подписан в квартире продавцом и покупателем или уполномоченными ими лицами. "Вместе с тем подтвержденных полномочий у представителя Долиной не было", - отметила Свириденко.
Ранее сообщалось, что процедура приема-передачи квартиры Долиной, назначенная на 9 января, оказалась сорвана. Защитница Долиной Мария Пухова рассказала ТАСС, что ее доверительница находится не в России. В ее отсутствие адвокат Лурье отказалась принимать квартиру.