Шалабаев: расширение "Золотого кольца" выведет туризм на новый уровень

Глава Нижнего Новгорода отметил, что каждый из районов города обладает самобытной атмосферой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 января. /ТАСС/. Включение новых городов в состав маршрута "Золотое кольцо" позволит вывести внутренний туризм на новый уровень. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале Юрий Шалабаев - глава Нижнего Новгорода, который также войдет в маршрут.

"Рад и за другие города, которые тоже станут частью нового "Золотого кольца". Сам был во многих из них и не раз. Отличное решение федерального правительства, которое совершенно точно выведет внутренний туризм на новый уровень. А в Нижний Новгород влюбится еще больше наших соотечественников", - написал он.

Шалабаев добавил, что все грани Нижнего Новгорода раскрывает самобытная атмосфера каждого из районов. По словам мэра, их развитию уделяется большое внимание. "И на это точно стоит посмотреть", - подчеркнул он.

Ранее 10 января заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко сообщил, что маршрут "Золотое кольцо" к своему 60-летию будет расширен на 49 населенных пунктов. В обновленное "Золотое кольцо", в частности, войдут населенные пункты Владимирской области (города Александров, Вязники, Гусь-Хрустальный, Гороховец, Киржач, Кольчугино, Муром, Юрьев-Польский, поселок Боголюбово, село Кидекша, поселок городского типа Мстера), Ярославской области (города Мышкин, Рыбинск, Тутаев, Углич, села Вятское и Годеново, деревня Карабиха).

Кроме того, в маршрут войдут населенные пункты Ивановской области (города Гаврилов Посад, Кинешма, Плес, Шуя, Южа, Юрьевец, п. г. т. Палех, деревня Холуй), Костромской области (города Галич и Нерехта, п. г. т. Красное-на-Волге, Судиславль и Сусанино), Московской области (города Ликино-Дулево и Хотьково, села Абрамцево и Гжель, деревня Мураново, п. г. т. Софрино), Тверской области (города Калязин и Кашин), Нижегородской области (города Арзамас, Богородск, Выкса, Городец, Нижний Новгород, Павлово, Чкаловск, села Большое Болдино, Дивеево и Пурех).