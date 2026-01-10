В Москве открыли пункт обогрева и полевую кухню для убирающих снег

На расчистке улиц работают 2,2 тыс. сотрудников "Мосгаза" с привлечением 184 единиц техники

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Пункт обогрева и полевая кухня организовали в Москве для обеспечивающих уборку снега работников. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Мосгаз".

"Наши сотрудники работают в сложных погодных условиях, помогая городу справиться со стихией. Для нас принципиально важно, чтобы каждый наш сотрудник, кто выходит на улицы Москвы и обеспечивает безопасность и комфорт горожан, чувствовал заботу и поддержку. На территории оперативного штаба АО "Мосгаз" организован пункт обогрева и полевая кухня - здесь можно согреться, поесть горячую пищу, приготовленную на дровах, выпить чаю и восстановить силы перед выходом на объекты. Пункт также служит местом сбора и отправки сотрудников на участки, где они задействованы", - сказал замгендиректора по реализации инвестиционных проектов АО "Мосгаз" Павел Чичиков, слова которого приводит пресс-служба.

Он уточнил, что 2,2 тыс. сотрудников компании с привлечением 184 единиц специализированной техники, а также средств малой механизации, в том числе со снегоуборочными роторами, круглосуточно очищают тротуары и проезжую часть, внося свой вклад в бесперебойную жизнь столицы.

О снегопаде

Сильный снегопад, вызванный действием средиземноморского циклона, обрушился на столичный регион. Он начался 8 января после 15:00 мск в юго-восточных и восточных районах Подмосковья и вскоре охватил всю московскую агломерацию. Своего пика осадки достигли в первой половине суток 9 января.

При этом, как сообщали ТАСС в Гидрометцентре РФ, количество осадков, выпавших 9 января в Москве, стало рекордным за всю историю погодных наблюдений. "На главной метеостанции столицы, расположенной на ВДНХ, выпало 21,4 мм осадков, а предыдущий абсолютный максимум осадков за эту дату составлял 12,9 мм и был зарегистрирован в 1976 году", - отметил собеседник агентства. В то же время он сообщил, что абсолютный рекорд января остался не перекрытым и по-прежнему принадлежит 1970 году с показателем в 23 мм.

Всего с начала 2026 года в Москве количество выпавших осадков превысило 35 мм, что достигает 67% от нормы, составляющей для января 53 мм.

Коммунальные службы Москвы и Подмосковья работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия непогоды.