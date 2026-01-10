INSA: около 40% немцев выступили за отставку бургомистра Берлина

Результаты опроса, проведенного социологическим институтом по заказу газеты Bild, также показали, что 59% респондентов негативно оценили действия местных властей по устранению последствий отключения электроэнергии

БЕРЛИН, 10 января. /ТАСС/. Порядка 60% жителей Германии недовольны действиями правящего бургомистра Берлина Кая Вегнера и земельных властей во время произошедшего в начале января отключения электроэнергии, еще около 40% немцев выступают за отставку Вегнера. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

По его данным, 59% респондентов негативно оценили действия местных властей по устранению последствий отключения электроэнергии. При этом только 21% опрошенных дал положительную оценку деятельности местных властей. В то же время 18% заявили, что не знают, как оценить принятые меры.

Кроме того, социологи выяснили, что 41% немцев полагает, что правящий бургомистр Берлина должен уйти в отставку, 37% выступают против этого. Еще 19% не определились. Ранее Вегнер подвергся критике за игру в теннис во время отключения электроэнергии в Берлине.

Опрос проводился с 8 по 9 января. В нем приняли участие 1 005 человек.

Около 50 тыс. домохозяйств и 2 тыс. предприятий в Берлине 3 января остались без электричества из-за возгорания подвесного кабельного моста. Полиция не исключила версию поджога, которая позже подтвердилась. Ответственность за диверсию взяла на себя леворадикальная анархистская группировка "Вулкан", которая под разными названиями действует в Берлине и Бранденбурге на протяжении 14 лет. Левые радикалы в письме, направленном в полицию, заявили о стремлении "обесточить власть имущих" и открыто призвали к новым диверсиям на энергетических объектах, а также утверждали, что поджог был направлен против "имперского образа жизни".

Энергоснабжение некоторых районов Берлина, прерванное из-за поджога подвесного кабельного моста, было восстановлено спустя пять дней. Сейчас ситуация стабильна. Всего на юго-западе города пострадали около 100 тыс. человек. Ранее власти Берлина объявляли режим чрезвычайной ситуации, а расследование диверсии взяла на себя Генпрокуратура ФРГ в Карлсруэ, которая занимается расследованием особо тяжких преступлений, представляющих собой угрозу госбезопасности.