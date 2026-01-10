Нобелевский комитет исключил передачу премии мира Трампу от Мачадо
Редакция сайта ТАСС
22:35
СТОКГОЛЬМ, 11 января. /ТАСС/. Экс-депутат венесуэльского парламента Мария Корине Мачадо не сможет передать президенту США Дональду Трампу свою Нобелевскую премию. Об этом сообщил Нобелевский комитет на своем сайте.
"После объявления о присуждении Нобелевской премии она не может быть отозвана, разделена или передана другим лицам. Решение является окончательным и остается в силе навсегда", - говорится в заявлении.
Ранее Трамп неоднократно заявлял, что считает себя достойным Нобелевской премии мира. Однако 10 октября 2025 года Нобелевский комитет сообщил, что премия в этом году присуждена Мачадо.