Нобелевский комитет исключил передачу премии мира Трампу от Мачадо

Решение о присуждении премии "является окончательным и остается в силе навсегда", указали в комитете

Дочь экс-депутата венесуэльского парламента Марины Корины Мачадо Ана Корина Соса Мачадо на церемонии вручения Нобелевской премии мира в мэрии Осло © Rune Hellestad/ Getty Images

СТОКГОЛЬМ, 11 января. /ТАСС/. Экс-депутат венесуэльского парламента Мария Корине Мачадо не сможет передать президенту США Дональду Трампу свою Нобелевскую премию. Об этом сообщил Нобелевский комитет на своем сайте.

"После объявления о присуждении Нобелевской премии она не может быть отозвана, разделена или передана другим лицам. Решение является окончательным и остается в силе навсегда", - говорится в заявлении.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что считает себя достойным Нобелевской премии мира. Однако 10 октября 2025 года Нобелевский комитет сообщил, что премия в этом году присуждена Мачадо.