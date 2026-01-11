Эксперт Арамилев назвал тигра одним из самых миролюбивых хищников в природе

Гендиректор Центра "Амурский тигр" рассказал, что зачастую трагедию провоцирует сам человек

ВЛАДИВОСТОК, 11 января. /ТАСС/. Тигр - один из самых миролюбивых хищников в природе, и риски пострадать из-за него значительно ниже, чем от медведя или беспризорной собаки. Об этом рассказал в беседе с ТАСС генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

"Тигр - один из самых миролюбивых хищников, и опасность от гималайского и бурого медведя, и даже от беспризорных собак гораздо выше, чем от этого полосатого хищника. Если соблюдать простейшие правила, то трагедии не будет", - отметил он.

Эксперт рассказал, что зачастую трагедию провоцирует сам человек. Если выстрелить в тигра, и ранить, но не убить его, ослабленное животное будет искать легкой добычи, и тогда может стать опасным для людей.

В целом, отношения между человеком и тигром стали более здоровыми, уверен Арамилев. "Изменились и настроения в обществе: людей, которые сочувствуют животным, стало больше благодаря развитию экологического образования. Люди, обнаружив раненое животное, не оставляют его в беде, пытаются доставить его в реабилитационный центр, оказать ему помощь", - сказал он. В защиту тигра работают законы, служба охотничьего надзора.

Благодаря всем этим условиям популяция тигра на Дальнем Востоке растет. "Можно говорить о том, что тигр - локомотив в сохранении природы всей России, потому что позитивные изменения в отношения тигра равны по действию и в отношении снежного барса, леопарда, белого медведя и других животных, которые представлены практически во всех регионах нашей страны. Тигр же универсальный индикатор состояния природного комплекса. Если в лесу есть тигр, значит, в природе все хорошо", - заверил ученый.

