В ГД предостерегли от купания в проруби тех, кто не закаляется регулярно

Особую опасность купание в проруби представляет для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой или нервной системы, в том числе хроническими, отметил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Россиянам не стоит окунаться в прорубь в Крещение, если они не практикуют закаливание в течение всего года. Этим также ни в коем случае нельзя заниматься в состоянии алкогольного опьянения, рассказал в беседе с ТАСС глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

"Позиция врача следующая: если человек не занимается закаливанием систематически, то, конечно, нежелательно его купание в проруби. Если вы, например, не занимались закаливанием и не практикуете соответствующие процедуры в течение года, а делаете это однократно, только в Крещение, то, конечно, это делать нежелательно, особенно нежелательно делать это в состоянии алкогольного опьянения", - сказал депутат.

Он также отметил, что особую опасность купание в проруби представляет для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой или нервной системы, в том числе хроническими. "Они могут пострадать - либо у них обострится их заболевание, либо может наступить даже и летальный исход в связи с тем, что сам холод и вот эти процедуры вызывают сокращение сосудов. То есть сосуды сжимаются, кровоток уменьшается, и это может привести к инфарктам или инсультам", - объяснил Леонов.

Глава комитета подчеркнул, что такую процедуру можно провести "в более щадящих условиях". "Не надо испытывать судьбу", - заключил он.

Православные всего мира 19 января отмечают один из главных христианских праздников - Крещение Господне. Традиционно в ночь на 19 января начинаются крещенские купания.