Россиянам назвали крайний срок оплаты услуг ЖКХ с марта

Оплату жилищно-коммунальных услуг сдвинули на пять дней

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг в январе и феврале 2026 года останется 10-м числом, а с марта сдвинется на пять дней позже.

Как в середине декабря рассказал ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ("Единая Россия"), социально важный закон, призванный перенести крайний срок оплаты услуг ЖКХ на пять дней вперед - с 10 числа каждого месяца на 15 - вступит в силу с марта 2026 года.

По его словам, закон "призван поддержать граждан, которым зарплаты приходят 12 или 15 числа и которым удобнее будет, конечно, оплачивать ЖКУ после поступления зарплаты". Как подчеркнул Колунов, это позволит избежать просрочек и, как следствие, начисления пени.