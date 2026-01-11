В Шереметьево завершается идентификация и доставка багажа

Речь идет о рейсах авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия", прилетевших 9 и 10 января

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Идентификация и доставка багажа авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия" завершается в аэропорту Шереметьево, сообщил аэропорт.

"Уважаемые пассажиры авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия", прилетевшие рейсами 9-10 января и оставившие свой багаж в аэропорту Шереметьево! Завершается идентификация и доставка багажа владельцам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале аэропорта.

Ранее в аэропорту сообщали, что большая часть багажа доставлена владельцам, прилетевшим 9 января.