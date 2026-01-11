В Бердянске добровольцы ВСКС ликвидируют последствия атаки украинских БПЛА
МЕЛИТОПОЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Добровольцы запорожского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) приняли участие в ликвидации последствий атаки беспилотников ВСУ на Бердянск в ночь на субботу. Об этом сообщили в Telegram-канале реготделения организации.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 10 января сообщил, что украинские дроны атаковали Бердянск. Повреждения получили многоквартирные и частный дома, автомобили и здание школы.
"Добровольцы Запорожского РО ВСКС продолжили работы по ликвидации последствий попадания вражеского БПЛА. Сегодня мы оказали помощь Центру социального обслуживания населения. Как и в школе, где работы велись вчера, здесь были повреждены оконные проемы. За несколько часов работы студенты-спасатели выполнили закрытие теплового контура и убрали поврежденные элементы конструкций", - сказано в сообщении.
Ранее добровольцы реготделения ВСКС оказали помощь пострадавшей школе. "Они [добровольцы ВСКС] аккуратно убирали осколки стекла и заделывали оконные проемы подручными материалами, что позволило восстановить тепловой контур пострадавшего здания", - сообщили в организации.
Бердянск посетила министр труда и социальной политики Запорожской области Дина Желновакова. В городской администрации прошло совещание с ее участием по вопросу оказания помощи населению в ликвидации последствий атаки ВСУ. "Наша общая задача помочь бердянцам, чьи квартиры пострадали от ударов БПЛА, и в максимально короткие сроки восстановить полноценную работу Центра социального обслуживания населения в городе, - приводятся слова Желноваковой в Telegram-канале администрации Бердянска.
Глава Бердянска Андрей Ковганко сообщил, что городские службы продолжают работы по ликвидации последствий ударов беспилотников.