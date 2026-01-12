Включение Городца в Золотое кольцо поможет привлечь ресурсы в развитие туризма

По словам главы округа Александра Мудрова, в Городце каждый дом в историческом центре является "свидетелем жизни России"

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Солунин/ ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 января. /ТАСС/. Включение Городца в Золотое кольцо открывает новые возможности общения с инвесторами, готовыми вкладывать деньги в развитие туристического бизнеса. Это, в частности, может помочь построить фуникулер, сообщил глава Городецкого округа Нижегородской области Александр Мудров в Telegram-канале.

"Хочется верить, что эти изменения помогут привлечь новые ресурсы для развития города и округа. Нам необходимо финансирование для множества проектов: один только фуникулер, проект которого, напомню, уже давно прошел госэкспертизу, каких денег стоит. Но в нынешних условиях, разумеется, отвлекать средства местного бюджета на создание такого объекта туристской инфраструктуры не представляется возможным. Поэтому вхождение в Золотое кольцо открывает для нас возможности общения с инвесторами, готовыми вкладывать свои деньги в развитие туристического бизнеса", - написал Мудров

По его словам, в Городце каждый дом в историческом центре является "свидетелем жизни России", а музеи могут посоперничать с музеями крупных городов. "А речные маршруты летом будут особо привлекательны", - добавил глава города.

10 января зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что маршрут "Золотое кольцо" к своему 60-летию будет расширен на 49 населенных пунктов, среди которых Арзамас, Богородск, Выкса, Городец, Нижний Новгород, Павлово, Чкаловск, села Большое Болдино, Дивеево и Пурех.