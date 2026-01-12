Закрытый из-за снегопада аэропорт Краснодара предупредил об угрозе осадков

Экипажи 11 самолетов, следовавших в город, приняли решение об уходе на запасные аэродромы

КРАСНОДАР, 12 января. /ТАСС/. Снегопад в Краснодаре может продлиться до 18:00 мск. Экипажи 11 самолетов, следовавших в город, уже приняли решение об уходе на запасные аэродромы, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта.

"В данный момент экипажами 11 рейсов приняты решения об уходе на запасные аэродромы. По решению авиакомпаний пассажиры отдельных рейсов могут быть вывезены в ближайшие аэропорты автобусами для дальнейшего вылета своими рейсами. Аэродромная служба продолжает активную работу по расчистке взлетно-посадочной полосы и мест стоянок воздушных судов в условиях непрекращающихся обильных осадков. При этом снегопад, по прогнозам синоптиков, может не закончиться вплоть до 18:00" , - говорится в официальном заявлении.

Уточняется, что пассажиров задержанных рейсов обеспечивают прохладительными напитками, горячим питанием, размещением в гостинице.

Утром 12 января аэропорт Краснодара приостановил обслуживание рейсов предварительно до 15:00 мск с возможным продлением срока из-за усиления снегопада и недостаточного коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе.