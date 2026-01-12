В Краснодаре выпало около 15 см снега

Возможно налипание на провода и гололед

КРАСНОДАР, 12 января. /ТАСС/. Снегопад обрушился в понедельник на Краснодар, выпало порядка 15 см снега, сообщается в Telegram-канале администрации города со ссылкой на начальника городского управления гражданской защиты Павла Иванова. Власти предупреждают о возможном налипании снега на провода и гололеде.

"С ночи в Краснодаре выпало около 15 см снега, и он продолжает идти. По прогнозам, интенсивность осадков начнет снижаться после 18:00 мск. <…> Прогнозируется налипание снега на провода, понижение температуры, в связи с этим гололедные явления", - сказал Иванов на опубликованных кадрах.

На улицах города в связи с выпадением снега работает дорожная и коммунальная техника. Стихия накрыла и другие города Краснодарского края, коммунальные службы также работают на дорогах Новороссийска, где с ночи идет уборка проезжей части, тротуаров и пешеходных зон. "Ухудшение погодных условий ожидается также 13 и 14 января. Минусовая температура создает на дорогах снежные накаты и гололедицу", - сообщил в Telegram-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко. Он добавил, что также продолжается расчистка федеральных и региональных автотрасс.

В Сочи коммунальные службы также работают в режиме повышенной готовности. "В ближайшее время ожидается понижение температуры, снегопады и гололед в горном кластере, ливни, ветер и шторм на море - в прибрежной части. Дорожно-коммунальные службы уже подготовились: сформирован необходимый резерв техники, материалов и персонала", - написал в Telegram-канале глава Сочи Андрей Прошунин.

В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение. Фиксируются сильные дожди со снегом в сочетании с грозой и сильным ветром до 20-25 м/с. На ряде рек отмечается подъем уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок и выше. Ранее аэропорт Краснодара приостановил обслуживание рейсов в связи со снегопадом.