МВД предложило ввести дополнительные правила для сдачи экзаменов на права

Ведомство хочет дополнить перечень нарушений, при которых кандидат не допускается к экзаменам, а также сократить срок сдачи практического экзамена

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. МВД России разработало поправки в регламент проведения экзамена на получение водительских прав. Об этом сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на документ ведомства.

Речь идет об изменениях в "Правилах проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений", которые утвердили в 2014 году. Отмечается, что ведомство хочет дополнить список нарушений, при которых кандидат получит недопуск к экзаменам. Так, новым пунктом в перечне может стать использование средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры и другой персональной электроники во время экзамена.

Газета цитирует пояснительную записку, в которой говорится, что правоприменительная практика свидетельствует о росте случаев использования кандидатами скрытых технических средств для получения помощи извне. В связи с этим определеяется основание для отмены результатов экзаменов. Также устанавливается срок, по истечении которого кандидата допустят до пересдачи.

Также МВД предлагает сократить срок сдачи практического экзамена с 180 до 60 дней. Кроме того, поправки предполагают замену бумажной справки о состоянии здоровья электронной версией. Таким образом кандидаты смогут не предоставлять медицинские заключения в бумажном виде, если сведения о них есть в специальном реестре, который ведут МВД и Минздрав.

Как уточняет издание, нововведения также коснутся обязательных внеочередных медосмотров, установленных для профессиональных водителей. Так, если водитель не явился на обязательный внеочередной медосмотр, его отсутствие будет считаться основанием для признания водительского удостоверения недействительным.