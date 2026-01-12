В Ростове-на-Дону почти 40 многоэтажных домов остались без тепла

Ночью в городе ожидается похолодание до минус 6 градусов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 января. /ТАСС/. Теплоснабжение отключили в 39 многоквартирных домах в Октябрьском районе Ростова-на-Дону из-за дефекта на теплотрассе. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

"В связи с устранением дефекта теплотрассы на улице Дебальцевской временно остановлено теплоснабжение 39 жилых домов, расположенных по улице Таганрогская", - написала Пшеничная в своем Telegram-канале.

Планируется, что работы завершатся 12 января до 20:00 мск.

Температура воздуха в Ростове-на-Дону 12 января опустилась до минус 4 градусов. Ночью ожидается похолодание до минус 6 градусов. В городе идет снег.

Это уже вторая авария на сетях теплоснабжения в Ростовской области за 12 января. В первой половине дня в Таганроге отключили теплоснабжение в 46 многоэтажках из-за устранения дефекта трубопровода. Власти сообщили, что работы планируют завершить в понедельник до 19:00 мск.