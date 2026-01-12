Пострадавших при пожаре под Волгоградом детей выписали из больницы

Родители продолжают лечение в ожоговом отделении

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 12 января. /ТАСС/. В Волгоградской области выписали из больницы двоих детей, которые пострадали при пожаре в частном доме в Михайловке. Об этом сообщили ТАСС в комитете здравоохранения региона.

22 декабря пожар произошел в частном доме в Михайловке. Были госпитализированы двое взрослых и двое детей, еще один ребенок погиб. По факту произошедшего заведено уголовное дело ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

"Дети выписаны из больницы", - сообщили в комитете.

Там уточнили, что родители детей продолжают лечение в ожоговом отделении больницы скорой медицинской помощи №25. Состояние мужчины оценивается как средней степени тяжести, состояние женщины по-прежнему тяжелое.