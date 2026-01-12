В Прикамье двое пострадавших в ДТП с автобусом умерли в больнице

Под наблюдением врачей остается один пациент

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 12 января. /ТАСС/. В Пермском крае двое пострадавших в ДТП с автобусом в Кунгурском округе, которое произошло в ноябре 2025 года, скончались в больнице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Из трех продолжавших лечение в больнице пациентов на сегодняшний день под наблюдением врачей остается один пациент, его состояние оценивается как тяжелое. Другие двое пациентов, к сожалению, скончались в больнице", - сказали в минздраве.

Ранее в ведомстве сообщали, что двое пострадавших находились в крайне тяжелом состоянии, один - в тяжелом.