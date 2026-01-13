Мирошник: от ударов ВСУ в новогодние каникулы погибли 45 россиян

Среди погибших трое детей, сообщил посол по особым получениям МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

ЛУГАНСК, 13 января. /ТАСС/. Свыше 100 жителей РФ, в том числе 8 несовершеннолетних, получили ранения при ударах Вооруженных сил Украины по российским субъектам в новогодние каникулы, 45 человек, включая 3 детей, погибли. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"За период с 1 по 11 января 2026 года от действий ВСУ пострадали как минимум 152 мирных жителя: ранения получили 107 человек, в том числе 8 несовершеннолетних, погибли 45 гражданских жителей, в том числе 3 детей. <…> Для убийства и ранений гражданских лиц украинские вооруженные формирования чаще всего использовали ударные БПЛА различных модификаций, позволяющие совершать преднамеренные атаки на гражданское население", - сказал он.

Мирошник отметил, что в начале года украинские войска совершили несколько "террористических атак" против мирного населения РФ. Собеседник агентства выделил "варварский удар" по кафе и отелю в Хорлах Херсонской области, при котором погибли 29 мирных жителей, в том числе двое детей, удар по авто в Тарасовке Херсонской области, в результате чего погибла шестилетняя девочка, а также массированный налет дронов на Воронеж и ракетный удар по энергоподстанции в Белгородской области. "Наибольшему числу обстрелов и дронных атак украинских нацистов подверглись гражданские объекты в Белгородской, Херсонской и Курской областях", - уточнил он.

По его словам, за новогодние каникулы солдаты ВСУ выпустили по территории РФ не менее 4,1 тыс. различных боеприпасов.