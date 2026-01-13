Французские следователи нашли гараж, где прятали украденные из Лувра реликвии

Следствие не исключает, что грабители могли действовать не по заказу, а по собственной инициативе

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Emma Da Silva

ПАРИЖ, 13 января. /ТАСС/. Следователи, расследующие ограбление Лувра, обнаружили гараж, в который злоумышленники привезли драгоценности сразу после преступления, однако сами реликвии пока не найдены. Об этом сообщает газета Le Parisien.

По ее информации, двое злоумышленников на скутерах 19 октября 2025 года заехали в подземный гараж частного дома в коммуне Обервилье под Парижем, их действия зафиксировали камеры видеонаблюдения. Прежде чем спрятать в одном из боксов драгоценности, преступники любовались своей добычей, передавая ее друг другу. Однако, как отмечает издание, часть реликвий отсутствовала.

В течение нескольких дней подозреваемые в ограблении приезжали в гараж, в том числе с детектором электромагнитного излучения, опасаясь возможной слежки. В ночь с 22 на 23 октября, обнаружив в гараже камеры видеонаблюдения, подозреваемые спрятали лица, а затем выехали из гаража на легком коммерческом автомобиле марки Citro n белого цвета. 23 и 25 октября один из подозреваемых вернулся, чтобы забрать скутеры и имущество из гаража, после чего след драгоценностей теряется.

На этом этапе следователи не исключают, что грабители могли действовать не по заказу, а по собственной инициативе, что "может оказаться разрушительным для имиджа Франции", пишет газета. При этом ранее это же издание со ссылкой на источники утверждало, что во время допроса один из подозреваемых признался, что двое мужчин, "которые говорили со славянским акцентом", предложили ему 15 тыс. евро за кражу. Во время совершения преступления подозреваемый, как он утверждал, не знал, что грабит самый известный музей Франции, а думал, что проникает в "некое здание, где в воскресенье не должно быть посетителей".

Телеканал BFMTV сообщил, что в коммуне Курнев полицейские обнаружили тайник, где подозреваемые в ограблении хранили оборудование, включая технику для обнаружения маячков слежения и глушения радиосвязи. В этом тайнике, оборудованном в боксе для хранения велосипедов, они также нашли пробирные камни и колбы, предназначенные для проверки качества золота.

Ограбление Лувра

19 октября 2025 года четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых - корону императрицы Евгении (супруги Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, - выронили при побеге. Стоимость похищенных украшений оценивается в 88 млн евро. Прокурор Парижа Лор Беко допустила, что заказчиками могли быть иностранцы. Расследованием этого ограбления занимаются более 100 следователей, однако никаких следов похищенного пока обнаружить не удалось.

25 октября двое подозреваемых были задержаны, один из них пытался вылететь в Алжир. Как сообщила Беко, во время допроса они "частично признали" свое участие в ограблении. В течение ноября было произведено еще несколько задержаний, к настоящему моменту все четверо предполагаемых непосредственных участников ограбления находятся под стражей. По предварительным данным, никто из них не относится к опытным грабителям и "не связан с верхушкой преступной иерархии".