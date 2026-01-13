Верховный суд отменил решения, легализовавшие самострой в курском парке

Дело возвратили на рассмотрение в местный арбитражный суд

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 13 января. /ТАСС/. Верховный суд Российской Федерации поддержал кассационную жалобу правительства Курской области и отменил решения трех судебных инстанций, которые позволили признать законным самострой в Первомайском парке Курска. Дело возвращено на рассмотрение в местный арбитражный суд, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

Ранее глава региона рассказал предысторию дела: в 2009 году мэрия заключила с ИП договор аренды парка, арендатор должен был провести реконструкцию танцплощадки, однако незаконно построил административное здание. В 2021 году арбитражный суд легализовал постройку. Ввести в эксплуатацию здание владелец не смог, так как парк получил статус особо охраняемой природной территории. Верховный суд РФ удовлетворил ходатайство региональных властей о восстановлении искового срока по делу о возвращении в областную собственность участка в Первомайском парке.

"Верховный суд РФ поддержал кассационную жалобу правительства Курской области и отменил прежние решения трех судебных инстанций, которые легализовали уродливый самострой в парке. <…> Теперь все принятые судебные решения в интересах Самохваловой отменены Верховным судом РФ. Дело возвращено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Курской области", - написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн уверен, что курские власти добьются признания здания самостроем, а затем его сноса. После ликвидации объекта планируется благоустройство парка, являющегося одной из старейших зон отдыха Курска. Глава региона рассчитывает, что эта работа начнется в 2026 году.

"Вижу реакцию отдельных курян, которые предлагают не сносить здание, а отдать его под какое-либо учреждение. Сделать это невозможно, не только потому что строение находится в аварийном состоянии и создает угрозу безопасности. Любое строительство в ООПТ, как уже говорилось, запрещено. Именно эту позицию мы и отстаиваем в суде и уверен - обязательно отстоим", - заверил губернатор Курской области.