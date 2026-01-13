Прощание с Сергеем Даниэлем пройдет на Васильевском острове 16 января

Историк искусства умер в возрасте 76 лет

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Прощание с признанным исследователем русской и западноевропейской живописи, специалистом по библейской иконографии Сергеем Даниэлем пройдет в Андреевском соборе на Васильевском острове 16 января, ориентировочно в 12:00. Об этом сообщили ТАСС в близком окружении историка.

Даниэль умер 9 января в возрасте 76 лет после продолжительной болезни.

"Прощание с Сергеем Михайловичем Даниэлем будет в пятницу, 16 января, в Андреевском соборе на Васильевском острове. Ориентировочно в 12:00", - сказал собеседник агентства, отметив, что информации про захоронение пока нет.

Как уточнили ТАСС в близком окружении Даниэля, тело историка будет кремировано. "В крематории церемонии не будет", - заключил собеседник агентства.

О Даниэле

Сергей Даниэль родился в ноябре 1949 года. Окончил Ленинградское художественное училище имени В. А. Серова и Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при Академии художеств СССР. Являлся учеником советского и российского культуролога и семиотика Юрия Лотмана. В 1969-1977 годах изучал искусство старых мастеров в Эрмитаже под руководством Григория Длугача, тогда же вошел в неформальное творческое объединение "Эрмитаж". Преподавал специальные дисциплины в детской художественной школе (1969-1990), одновременно занимаясь живописью и теорией искусств. В начале 1970-х годов сблизился с учеными Тартуской семиотической школы, испытал сильное воздействие последней.

Являлся доктором искусствоведения (1989 год), автором книг "Картина классической эпохи" (1986 год), "Искусство видеть" (1990 год), "Библейские сюжеты" (1994 год), "Питер Брейгель" (1994 год) и многих других, а также автором более 70 статей по истории и теории искусства. Читал различные спецкурсы в институтах Петербурга, Москвы, Тарту, Каунаса, а также в Италии и Америке. Занятия живописью не прекращал, в составе группы "Эрмитаж" принимал участие во многих выставках - как в России, так и за рубежом. Был членом Союза художников России (с 1982 года) и международной Ассоциации искусствоведов. С 1995 года работал в должности профессора Петербургской Академии художеств.