В трех регионах РФ прожиточный минимум превысил 30 тыс. рублей

В России с 1 января 2026 года минимальный уровень доходов проиндексировали на 6,8%

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Размер прожиточного минимума свыше 30 тыс. рублей зафиксирован в 2026 году в трех регионах России, еще в одном субъекте он превысил 49 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные Минтруда, которые изучил ТАСС.

"Размер прожиточного минимума на 2026 год: Чукотский автономный округ - 49 431 рубль. Камчатский край - 33 333 рубля. Магаданская область - 32 954 рубля. Ненецкий автономный округ - 31 060 рублей", - говорится в сообщении.

Согласно данным Минтруда, прожиточный минимум в размере более 25 тыс. рублей зафиксирован в Республике Саха (Якутия) - 28 598 рублей, Мурманской области - 26 406 рублей, Ямало-Ненецком автономном округе - 25 946 рублей, Сахалинской области - 25 757 рублей и Москве - 25 342 рубля.

Прожиточный минимум в России с 1 января 2026 года проиндексирован на 6,8%, что привело к увеличению ряда социальных выплат и мер поддержки. Среди них: пособия для семей с детьми, социальные доплаты к пенсиям, выплаты по ряду направлений социального контракта.