Более 100 млн россиян получили уведомления о будущей пенсии

Информирование необходимо для того, чтобы каждый гражданин мог понимать, как формируются его пенсионные права, уточнили в Соцфонде

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Социальный фонд России с 2022 года направил гражданам около 100 млн электронных уведомлений о предстоящей пенсии. Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил Соцфонд России.

"Социальный фонд России, начиная с 2022 года, направил гражданам около 100 миллионов электронных уведомлений об их будущей пенсии. Уведомления получают мужчины, достигшие 45 лет, и женщины в возрасте от 40 лет", - говорится в сообщении.

Такое информирование необходимо для того, чтобы каждый гражданин мог понимать, как формируются его пенсионные права, уточнили в ведомстве.

Кроме того, любой желающий может в любое время запросить актуальную выписку из своего пенсионного дела через единый портал госуслуг или в клиентских службах Социального фонда России, подчеркнули в Соцфонде.