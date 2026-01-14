В турполиции сообщили, что россияне не пострадали при крушении поезда в Таиланде

Спасатели продолжают искать выживших и извлекать тела погибших из деформированных вагонов

© AP Photo/ Sakchai Lalit

БАНГКОК, 14 января. /ТАСС/. Россияне не пострадали в результате крушения поезда в Таиланде, который сошел с рельсов после столкновения с упавшим на него строительным краном. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в туристической полиции королевства.

"Согласно предварительным данным, в настоящее время у нас нет информации, что в результате инцидента пострадали россияне или какие-либо другие иностранные туристы", - сказал собеседник агентства.

Газета Khaosod ранее информировала, что число погибших в результате обрушения строительного крана на пассажирский поезд возросло до 28, более 60 человек пострадали. Всего в поезде находились 190 пассажиров. Спасатели продолжают искать выживших и извлекать тела погибших из деформированных вагонов.

Инцидент произошел в среду утром в провинции Накхонратчасима на северо-востоке королевства. Поезд следовал по маршруту Бангкок - Убонратчатхани. В результате падения крана состав сошел с рельс и загорелся. В консульском отделе посольства России в Таиланде корреспонденту ТАСС сообщили, что информация о возможных пострадавших россиянах в диппредставительство также не поступала.