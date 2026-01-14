ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Эксперт Стрельцов объяснил, зачем премьер Японии снова распускает парламент

Санаэ Такаити хочет, чтобы внеочередные выборы вернули правящей Либерально-демократической партии большинство в нижней палате, считает завкафедрой востоковедения МГИМО
Редакция сайта ТАСС
13:14

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити

© Chung Sung-Jun/ Getty Images

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити распускает парламент с целью, чтобы внеочередные выборы вернули правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) большинство в нижней палате. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов.

"Это делается на пике популярности премьера с целью вернуть правящей партии большинство в нижней палате, которое она утратила по итогам выборов в октябре 2024 года", - сказал он.

"Пользуясь тем обстоятельством, что премьер имеет очень высокие рейтинги поддержки, Такаити хотела бы, чтобы внеочередные выборы вернули правящей партии большинство в нижней палате. Сейчас коалиция неустойчивая, и партнер правящей партии не очень надежный, и, конечно, сейчас в конъюнктурном плане хороший, я бы сказал, момент для проведения внеочередных выборов", - отметил эксперт.

При этом аналитик также указал и на риски, связанные с проведением внеочередных выборов. По словам Стрельцова, есть возможность того, что Такаити не достигнет желаемого результата. "Главный риск заключается в том, что правящая Либерально-демократическая партия столкнется на выборах с конкуренцией со стороны ее партнера по коалиции. Нынешний партнер ЛДП по коалиции - это партия "Общество обновления Японии". На избирательных участках ожидается нешуточная борьба между как раз двумя правящими партиями. И не факт, что ЛДП сможет победить на них", - подчеркнул собеседник агентства.

Кроме того, по мнению эксперта, популярность премьера совершенно необязательно будет означать поддержку правящей партии на выборах. "У многих избирателей накопились большие претензии к правящей партии в связи с элементами политической коррупции и с тем, что премьер не наказала многих депутатов, замешанных в скандалах с получением незадекларированных политических фондов", - добавил он.

"И сейчас совсем недавно выплали в публичное пространство факты о том, что большинство депутатов правящей партии, включая саму Такаити, пользовались услугами "Церкви объединения", которая в общем стояла в том числе за скандалом, связанным с убийством бывшего премьера [Синдзо] Абэ. Эта организация- это красная тряпка для большинства японцев. То есть в этом смысле итоги выборов очень непредсказуемы", - резюмировал Стрельцов.

О роспуске парламента в Японии

Ранее Такаити сообщила руководству возглавляемой ей правящей Либерально-демократической партии о своем намерении распустить ключевую нижнюю палату парламента.

ЛДП из-за серии поражений лишилась большинства в обеих палатах парламента, однако сейчас премьер-министр и ее правительство завоевало крайне высокий уровень поддержки избирателей. В частности, по опросам газет Yomiuri и Nikkei, она удерживается на отметке выше 70%. Это, как предполагается, позволит правящей партии улучшить свои позиции в парламенте.

По данным газеты Yomiuri, Такаити склоняется к тому, чтобы досрочные выборы были проведены 8 февраля. Одной из возможных дат проведения выборов считалось 15 февраля. 

Япония