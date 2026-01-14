Врач Адулас предупредила об опасности крещенского купания детей в проруби

Заведующая Центром медицинской реабилитации СПбГПМУ отметила, что это может привести к остановке сердца и обострению хронических болезней

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Крещенское купание детей в проруби может привести к остановке сердца и обострению хронических болезней. Об этом сообщила ТАСС врач-реабилитолог, кандидат медицинский наук, заведующая Центром медицинской реабилитации СПбГПМУ Елена Адулас.

"Это, конечно, холодовой шок, вплоть до остановки сердца. Происходит резкий спазм сосудов, резкое изменение давления, нарушение ритма сердца и может быть остановка сердца, это самая частая причина трагедии. От холода могут быть судороги, сильный спазм мышц и, соответственно, может теряться способность двигаться, поэтому на мелководье есть риск захлебнуться. Кроме того, есть риск обострения хронических болезней, в первую очередь мочевыделительной и сердечно-сосудистой систем", - сказала она.

Специалист подчеркнула, что системы терморегуляции у детей несовершенны, поэтому для сердечно-сосудистой и нервной системы погружение в ледяную воду не несет доказанной пользы, но сопряжено с реальными рисками. Разовое участие в крещенских купаниях не имеет ничего общего с системным закаливанием организма. Настоящее закаливание - постепенный процесс, включающий в себя воздушные ванны, обливания прохладной водой, с постепенным снижением температуры, контрастный душ. Закаливание можно начинать с самого раннего возраста.

"Крещенское купание детей - это религиозный или культурный обряд, а не оздоровительная процедура, причем с значительными рисками для здоровья. Я знаю, что церковь не требует погружения в прорубь, особенно детей. Здоровье должно превышать такие традиции", - добавила она.

Врач отметила, что если все-таки родители приняли решение об участии ребенка в крещенском купании, то нужно начинать его закаливание еще летом с хождения босиком и обливания холодной водой. Также перед купанием нужно обязательно проконсультироваться с педиатром, у ребенка должны быть здоровые сердце и почки, ЛОР-органы, нервная система. Абсолютным противопоказанием к крещенским купаниям являются малейшие признаки недомогания.

Православные всего мира 19 января отмечают один из главных христианских праздников - Крещение Господне. Традиционно в ночь на 19 января начинаются крещенские купания.