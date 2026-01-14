Кнайсль назвала идеальными российские поезда
Редакция сайта ТАСС
13:55
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль назвала поезда в России идеальными.
"Я не городской человек, я человек деревни, и мне повезло, я нашла небольшую деревню в Рязанской области, - рассказала она. - В России идеальные поезда, я езжу на поезде раз в месяц. Я в пяти часах от Москвы".
Кнайсль поделилась, что занимается реставрацией дома 1824 года постройки в Рязанской области, последним владельцем которого был посол императора Николая II в Австрии.