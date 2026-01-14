ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Кнайсль назвала идеальными российские поезда

Экс-министр иностранных дел Австрии рассказала, что пользуется железнодорожным транспортом раз в месяц для поездок в деревню
13:55

Руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль

© Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль назвала поезда в России идеальными.

"Я не городской человек, я человек деревни, и мне повезло, я нашла небольшую деревню в Рязанской области, - рассказала она. - В России идеальные поезда, я езжу на поезде раз в месяц. Я в пяти часах от Москвы".

Кнайсль поделилась, что занимается реставрацией дома 1824 года постройки в Рязанской области, последним владельцем которого был посол императора Николая II в Австрии. 

