Файзуллин: число голосов за лучшие елки России приблизилось к миллиону

По словам главы Минстроя РФ, больше всего заявок подали в номинации "Елка России в малом городе или населенном пункте"

Редакция сайта ТАСС

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Число голосов, которые отданы за проекты, представленные в номинациях Всероссийского конкурса "Елки России", приблизилось к миллиону. Об этом сообщает Минстрой РФ со ссылкой на главу ведомства Ирека Файзуллина.

"До итогового голосования допущены 215 заявок из 69 субъектов РФ, а общее число голосов, отданных за проекты, приблизилось к миллиону. Если в прошлом году в конкурсе участвовало 60 регионов, то сейчас - уже 69, а общее количество заявок выросло почти в четыре раза - с 56 до 240. Отрадно, что рекордное количество заявок было подано именно в категории малых городов", - приводятся в сообщении слова министра.

Победителями Всероссийского конкурса "Елки России" стали: елка в Кронштадте в Санкт-Петербурге в номинации "Елка России в крупном городе", в Щекино в Тульской области в номинации "Елка России в среднем городе" и в городе Шелковская в Чеченской Республике в номинации "Елка России в малом городе или населенном пункте".

Больше всего заявок - 147 - было подано в номинации "Елка России в малом городе или населенном пункте". За реализацию лучших декоративных и художественных решений, сохранение и продвижение жителями идентичности города специальным решением организаторов вне основных номинаций конкурса финалистом конкурса стали: город Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) в номинации "Елка России. Новый горизонт", город Майский Кабардино-Балкарской Республики в номинации "Елка России. Память поколений" и Судак в Республике Крым в номинации "Самая оригинальная Елка России".

"Коллегиальное решение оргкомитета конкурса отдельно отметить самые яркие работы прежде всего обусловлено высоким качеством проектов, представленных в муниципалитетах. Макеевка, крупный город в ДНР, - особенно символичный пример. Тихий парк, как символ нового качества жизни, и новогодняя елка, украшенная жителями, стали ярким ориентиром для всей страны!" - приводятся в сообщении слова сопредседателя Всероссийской ассоциации развития муниципального самоуправления Ирины Гусевой.