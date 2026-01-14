Эксперт Адулас рассказала о подготовке детей для участия в крещенских купаниях

Ребенок должен быть готов психологически и испытывать положительные эмоции, указала врач-реабилитолог

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Родители, принявшие решение об участии ребенка в крещенских купаниях, должны убедиться, что он готов к этому психологически и имеет определенный уровень осознанности. Такое мнение высказала ТАСС врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук, заведующая Центром медицинской реабилитации СПбГПМУ Елена Адулас.

"Если родители принимают такое решение, то, конечно, ребенок должен сам к этому сознательно относиться, должен быть готов к этому и испытывать положительные эмоции. То есть в целом должен быть определенный уровень осознанности уже у ребенка, что не может быть раньше, например, семи-десяти лет", - сказала она.

Специалист отметила, что если ребенок не подготовлен психологически к купанию, то он может испытать испуг во время внезапного погружения в холодную воду. Это может привести к панической атаке вплоть до психологической травмы, которая будет с ним потом надолго. Также перед купанием ребенок должен постепенно и регулярно закаливаться.

"Пребывание в воде не должно превышать 10 секунд. Не нырять с головой. Особо отмечу, что педиатры категорически не рекомендуют детям погружения в ледяную воду во время крещенских купаний", - сказала она, отметив, что погружение в ледяную воду сопряжено с большими рисками для организма.

Православные всего мира 19 января отмечают один из главных христианских праздников - Крещение Господне. Традиционно в ночь на 19 января начинаются крещенские купания.