В 10 районах Дагестана полностью восстановили электроснабжение

Причиной аварийного отключения электроснабжения стали замыкания на ЛЭП

МАХАЧКАЛА, 14 января. /ТАСС/. Аварийное отключение электроснабжения, затронувшее 10 муниципальных районов Дагестана, полностью восстановлено, сообщает МЧС России по республике.

"По состоянию на 17:55 14 января электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах в 10 муниципальных районах (Ахтынский, Дербентский, Казбековский, Кизлярский, Магарамкентский, Новолакский, Рутульский, Сулейман-Стальский, Хасавюртовский, Унцукульский)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что причиной аварийного отключения электроснабжения стали замыкания на ЛЭП, перегрузки сети и технологические нарушения. В зоне отключения оказались 87 населенных пунктов в 10 муниципальных районах.