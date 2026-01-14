В Московском регионе видимость в период ожидаемого тумана может упасть до 200 м

На территории столицы синоптики также предупредили о возможном образовании гололедицы на дорогах

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Видимость в период тумана, который прогнозируется в Московском регионе предстоящим вечером и ночью, может упасть до 200 м. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

"Туман и отложение изморози ожидается в отдельных районах Подмосковья в ночные и утренние часы, при этом вероятно ухудшение видимости до 200 м", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в связи с подобным прогнозом до 09:00 мск 15 января в столичном регионе объявлен желтый погодный уровень, символизирующий на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия.

Кроме того, на территории столицы синоптики также предупреждают о возможном образовании гололедицы на дорогах.

По прогнозу специалистов, предстоящей ночью на фоне облачной погоды местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха при этом составит от минус 8 до минус 6 градусов, местами - до минус 13 градусов в столице и от минус 11 до минус 6 градусов, местами до минус 16 градусов - в Подмосковье.

Днем 15 января метеорологи ждут небольшой снег, большей частью по области, а столбики термометров покажут 6-8 градусов ниже нуля, в Подмосковье - от минус 10 до минус 5 градусов.